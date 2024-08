Romeluè vicinissimo a diventare un giocatore del. Dopo che il club partenopeo ha presentato oggi un'offerta, le sensazioni in casa azzurra sono state subito positive. Ilha risposto favorevolmente, accettando l'offerta del Napoli e aprendo la strada alla conclusione dell'affare.Ora restano da definire solo alcuni dettagli burocratici. Per la giornata di lunedì sono attese le firme sul contratto che legherannoal, dopo il completamento delle visite mediche di rito.Il cambiamento nella formula dell'offerta è stato cruciale per il buon esito della trattativa. Ilè passato da una proposta di prestito con diritto di riscatto a un trasferimento a titolo definitivo. L'operazione, del valore di 30 milioni di euro più il 30% della futura rivendita, rappresenta un investimento significativo per il club azzurro. Tuttavia, non è scontato checambi maglia nei prossimi anni, considerando la sua età (classe 1993) e il potenziale per continuare a giocare ad alti livelli.