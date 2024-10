Antonioha deciso di lasciare Khvichain panchina per la partita contro il Lecce, pur avendo sempre considerato l'attaccante georgiano inamovibile. La scelta è stata dettata da un semplice turnover, in previsione del prossimo impegno contro il Milan a San Siro il 29 ottobre. Al suo posto sono stati schierati Ngonge e Neres, con Romelu Lukaku unico titolare confermato in attacco. Kvaratskhelia tornerà titolare nella prossima gara, salvo imprevisti fisici, poiché Conte intende gestire le energie in vista del fitto calendario stagionale.