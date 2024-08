Tensione in casa Napoli dopo la netta sconfitta patita in amichevole contro il Girona, capace di battere per 2-0 la squadra allenata da Antonio Conte. Nervosismo generale che ha riguardato proprio l'ex tecnico della Juventus il quale - visibilmente scocciato - ha preferito non rilasciare dichiarazioni al termine della partita. Al netto della delusione per quanto visto nel corso dei novanta minuti di gioco, secondo Calciomercato.com, dietro al silenzio di Conte ci sarebbe anche una sensibile insoddisfazione per quanto riguarda il calciomercato. Il club, infatti, non ha ancora risolto la grana Osimhen e di conseguenza non può affondare il colpo per Lukaku. Stesso discorso per Gilmour, obiettivo numero uno a centrocampo, ma per il quale il Napoli non ha ancora chiuso.