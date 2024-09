Conte allo Stadium da avversario: i precedenti

Juventus-Inter 2-0 (stagione 2019/20)

Juventus-Inter 0-0 (stagione 2020/21, Coppa Italia)

Juventus-Inter 3-2 (stagione 2020/21, Serie A)

Antonio Conte tornerà all'Allianz Stadium da avversario. Lo farà da allenatore del Napoli dopo averlo fatto in passato da timoniere dell'Inter. Andiamo dunque a scoprire come sono andati i precedenti confronti tra il tecnico salentino e la sua ex squadra quando la partita si è giocata all'Allianz Stadium di Torino, ovvero il teatro nel quale lo stesso Conte ha vinto tre Scudetti da guida tecnica bianconera, inaugurando un ciclo di vittorie che porterà i bianconeri a vincere nove tricolori consecutivi.