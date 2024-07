Antonio, nuovo tecnico deled ex storico giocatore ed allenatore della, ha speso delle parole di elogio per i tifosi partenopei durante la presentazione dello staff tecnico al ritiro di Castel di Sangro. Di seguito le dichiarazioni del mister.- "Buonasera a tutti, e grazie veramente di cuore. Sto ricevendo tantissimo affetto da parte vostra senza avere fatto niente. Da parte mia c'è tanta passione per ripagare questo entusiasmo. Siete veramente un popolo incredibile, ma non per piangeria, se dico qualcosa è perché lo penso veramente. Siete un popolo unico, e dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi e cercare di darvi grandi gioie"