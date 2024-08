Durante la partita tra Hellas Verona e Juventus, uno degli episodi chiave è stato il gol di Dusan, convalidato dall’arbitro nonostante le proteste dei giocatori del Verona. L’episodio ha sollevato diverse polemiche, soprattutto per un presunto fallo di Manuel Locatelli su Ondrej Duda che avrebbe preceduto la rete bianconera.A fare chiarezza sulla decisione arbitrale è stato Luca, noto ex arbitro e ora talent arbitrale di DAZN. Marelli, con la sua consueta precisione, ha offerto un’analisi dettagliata dell’episodio durante la diretta, spiegando le ragioni che hanno portato alla convalida del gol."Il check era sul contatto tra Locatelli e Duda, non c'era assolutamente fallo," ha dichiarato Marelli, smorzando così le polemiche nate tra i tifosi e gli addetti ai lavori. "Contatto tra i corpi, è stato soltanto uno scontro di gioco." Con queste parole, l’ex arbitro ha sottolineato che l’episodio rientra nelle dinamiche normali di una partita di calcio, dove i contatti fisici sono parte integrante del gioco.