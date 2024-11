Quando parla Thiago Motta in conferenza per Juve-Torino

La Juventus nella dodicesima giornata di Seria A affronterà il Torino all'Allianz Stadium. Match programmato per sabato 9 novembre alle 20:45. I bianconeri proveranno a dare continuità in campionato vincendo la seconda partita consecutiva. Il Torino invece vive un momento molto difficile dopo le ultime settimane tra sconfitte e infortuni.L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, parlerà come di consueto alla vigilia del match in conferenza stampa. Il tecnico presenterà il derby venerdì 8 novembre alle ore 13.