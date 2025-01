Condò: 'Vlahovic? E' evidente, a Thiago Motta non piace'

2024 Getty Images

Il commento di Paolo Condò su Sky:"C'è stato un bel primo tempo molto combattuito, con forse leggero vantaggio ai punti e poi con il gol di Kolo Muani, per la Juventus, un gol importante nel primo tempo e c'è stata una gara a piano inclinato con il Napoli in discesa e la Juventus in salita nel secondo tempo dove non c'è stato match. Sono arrivate le due reti, ormai del Napoli abbiamo un'idea ben precisa e ho ammirato come Di Lorenzo e Anguissa siano i giocatori tornati come erano con Spalletti e che l'anno scorso erano spariti e come questa squadra sia lanciata verso lo Scudetto dove solo l'Inter può fermarla.

Vlahovic? E' evidente che non piace a Thiago Motta, lui vuole che partecipa alla manovra della squadra e Kolo Muani lo ha fatto vedere, non credo che recupererà il posto da titolare ma per quello che è stato pagato e quello che guadagna la Juventus deve fare bene i conti".