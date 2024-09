Ai microfoni di Sky Sport Paolo Condò ha parlato della Juventus e di Thiago Motta, concentrandosi sul gioco dei bianconeri. Nel suo intervento ha anche parlato di Dusan Vlahovic, a secco dalla gara con il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.CONDO' - "Thiago Motta migliorerà, ma il gioco del Bologna non penso lo rivedremo. Zirkzee palleggiava, faceva inserire gli altri, ora ha Vlahovic che è un terminale, ha l’ultima giocata ma non il resto. Sta studiando qualcosa di diverso perché non ha molto e l’ha sostituito con Weah."