Paolo, sulle pagine de La Repubblica, ha espresso la sua opinione sulla nuova stagione di Serie A che sta per iniziare. Il noto giornalista sportivo vede l'Inter come la favorita per la conquista del titolo, indicando i nerazzurri come la squadra più attrezzata per tentare il bis Scudetto. Secondo Condò, l'Inter ha mantenuto una rosa competitiva e l'esperienza acquisita nella scorsa stagione la rende la principale candidata al successo nel campionato che sta per cominciare."L'Inter è la favorita naturale per i 19 punti di vantaggio accumulati l’anno scorso. È vero che il Napoli ne dissipò 16, ma l’Inter non ha perso Marotta, Inzaghi e Bastoni, per citare le figure corrispondenti a Giuntoli, Spalletti e Kim. Sarà una stagione stressante, perché la forza si accompagna sempre alle responsabilità e quindi è richiesto un lungo cammino nella nuova Champions. Alle sue spalle sono tre i club con l’ambizione di competere e magari vincere: il Milan rafforzato, la Juve rivoluzionata e l’Atalanta consapevole".