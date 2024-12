Le parole di Condò

Intervenuto negli studi di 'Sky Sport', Paolo Condò ha parlato del momento vissuto dalla Juventus, con i bianconeri che ad oggi sono fuori dai primi quattro posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta, che oggi affronterà la Fiorentina all'Allianz Stadium, occupa attualmente il sesto posto in classifica. Di seguito ecco il pensiero di Condò."La Juventus e il Milan quando leggi, senti che è imprescindibile che arrivino in Champions ma già ad oggi servirebbe il quinto posto in coppa".