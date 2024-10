Paolosulle colonne de La Repubblica ha commentato la Juventus in Champions League. Questo il suo commento:"In attesa di capire quanto e come l’inchiesta sulle curve impatterà sulla stagione delle milanesi — e qui non si intendono tanto gli eventuali provvedimenti, tutti da capire, quanto il clima plumbeo che è calato sulla città calcistica una volta apprese le dimensioni dell’infiltrazione criminale — la Champions è ancora affare di tutte le cinque italiane: Juve, Inter e Atalanta navigano sicure verso le fasce alte dell’eliminazione diretta, ma il calendario assicura altre chance a Bologna e Milan malgrado il magro bottino raccolto fin qui".