Il 23 dicembre 2023 è una data che resterà impressa nella storia dei Conceiçao. Durante la Coppa di Lega portoghese, il Porto allenato da Sergio affrontò il Leixoes, club di Serie B in cui gioca Moises, uno dei fratelli maggiori di Francisco. Per la prima volta, padre e figlio si ritrovarono da avversari sul campo, con Francisco titolare nel Porto e Moises pronto a fare del suo meglio con il Leixoes.In quell’occasione, fu il Porto a prevalere, imponendosi per 2-1, con Francisco protagonista grazie a uno dei due gol della squadra. Un momento simbolico per la famiglia, che ha già vissuto un episodio simile con il primogenito Sergio junior. Anche lui si è trovato ad affrontare il padre quando militava nella Portimonense, ma in quel caso non scese in campo.