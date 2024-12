Juventus-Venezia, chi gioca tra Conceicao e Weah

Uno dei dubbi principali perè chi schierare sulla destra. A contendersi un posto sonoconsiderando che Nico Gonzalez ha solo pochi minuti sulle gambe e quindi al massimo potrà giocare nel finale di partita.In conferenza stampa Motta non ha dato indicazioni su chi tra Conceicao e Weah partirà titolare. Contro il Manchester City ha giocato il portoghese dall'inizio mentre Weah è subentrato nel secondo tempo. Lo statunitense è favorito su Conceicao per scendere in campo dal primo minuto contro il Venezia. Dall'altra parte ci sarà invece Kenan Yildiz.