Il Porto di Franciscoscenderà in campo oggi alle ore 18 in trasferta contro il Santa Clara. Il figlio d'arte accostato alla Juventus però non sarà della gara, infatti, non figura nella lista dei convocati dal tecnico Victor Bruno. I tifosi della Juventus si sono interrogati immediatamente sul possibile interesse della Vecchia Signora sullo sfondo della mancata convocazione ma la risposta è arrivata dal tecnico in conferenza stampa. Le sue parole:"Ha un piccolo problema che gli dà ancora fastidio e rimarrà anche a casa. Non è un tabù, speriamo che possa lavorare con i non convocati e che sabato si alleni con noi. Non so se viene trattato sul mercato".