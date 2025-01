Conceicao MVP della Juventus di dicembre: il comunicato

AFP or licensors

L'MVP della Juventus di dicembre

La, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia l'MVP bianconero del mese di dicembre.Terzo premio consecutivo come miglior giocatore del mese per: dopo i mesi di ottobre e novembre, il numero 7 bianconero è stato scelto come migliore dell'ultimo mese del 2024.Dopo le ottime prestazioni di ottobre e novembre, l'esterno portoghese ha proseguito anche a dicembre scendendo in campo in tutte le partite dei bianconeri sia in campionato che in Coppa Italia, trovando anche la rete nel successo casalingo contro il Cagliari. Un mese di alto livello per il giocatore lusitano che è stato nuovamente votato dai tifosi come il migliore del mese.

L'MVP scelto da voi del mese di dicembre è… Francisco Conceicao!



Conceicao, come sempre, riceverà il suo premio poco prima della partita di sabato contro ilall'Allianz Stadium.