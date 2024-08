La Juventus continua a sondare il terreno per Francisco, giovane talento del Porto, ma lo fa con cautela, senza voler compromettere le proprie finanze. Il club bianconero è interessato al giocatore, ma la trattativa verrà portata avanti solo a determinate condizioni, sia per quanto riguarda la formula dell'operazione sia per le cifre in gioco.La Juventus è intenzionata a evitare spese folli, sia in termini di costo del cartellino che di ingaggio. L'obiettivo è chiudere l'affare a condizioni favorevoli, senza compromettere il bilancio. I dirigenti bianconeri sono consapevoli del valore di Conceição, ma vogliono mantenere un approccio prudente, soprattutto considerando il mercato attuale e la necessità di non sforare i limiti finanziari del club.