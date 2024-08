La, tramite il proprio sito ufficiale, presenta così il nuovo acquisto, che potrebbe già essere a disposizione per la sfida di domenica contro la Roma: "Prima Leo Messi, poi Bernardo Silva; i paragoni per Chico (soprannome affibbiato al calciatore) non sono mai stati banali. Piccolo di statura, 170 cm, baricentro basso, velocità palla al piede, dribbling e rapidità di esecuzione. Esterno destro alto, capace di rientrare con naturalezza sul suo mancino, grande predisposizione all’ultimo passaggio, senza scordarsi la fase realizzativa.La personalità delle giocate di Francisco riflettono il carisma di chi non vuol mai fermarsi al compitino, a costo di rischiare e a patto di essere funzionale al lavoro di squadra".