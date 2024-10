Conceicao squalificato per una giornata: quale partita salta?

è stato espulso nel finale di partita che laha pareggiato all'Allianz Stadium contro ilL'esterno portoghese, arrivato in estate dal Porto, è stato ammonito, inizialmente, per un fallo ai danni di Gaetano, mentre allo scoccare del novantesimo ha ricevuto il secondo giallo dopo essere finito a terra in area su leggero contatto da parte di Obert. Il direttore di gara ha valutato gli estremi della simulazione facendo dunque scattare la seconda sanzione per Chico. Nella giornata di martedì 8 ottobre, il verdetto del Giudice Sportivo ha confermato una giornata di squalifica e 2000 euro di multa per il classe 2002.Francisco Conceicao è stato squalificato per una giornata in Serie A, di conseguenza l'esterno portoghese non sarà a disposizione di Thiago Motta per la prossima gara di campionato, ovvero quando la Juventus ospiterà la Lazio all'Allianz Stadium sabato 19 ottobre.