Come scrive Calciomercato.com, lasta già pensando al riscatto di, quasi pronto a tornare in campo dopo lo stop per infortunio. Cristiano Giuntoli sarebbe disposto a offrire tra i 15 e i 20 milioni di euro per rendere definitivo il trasferimento a Torino del classe 2002, attualmente ancora di proprietà del, ma la cifra potrebbe non bastare, dato che a partire dalla prossima estate per l'esterno figlio d'arte scatterà una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Ogni scelta sul suo futuro, comunque, dipenderà dal suo rendimento in stagione.