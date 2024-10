Conceicao Juve, la prestazione in numeri

Minuti: 61’

Dribbling tentati (riusciti): 2 (1)

Tocchi: 60

Riusciti passaggi: 33/37 (89%)

Francisco Conceicao ha trascorso un'ora in campo, precisamente 61 minuti, con la maglia deldurante la partita di Nations League contro la. Nel complesso, ha offerto una buona prestazione, mostrando spunti interessanti e capacità di creare superiorità. La sua brillantezza in campo ha confermato il valore del calciatore che i tifosi della Juventus hanno imparato a conoscere negli ultimi mesi. Sebbene non si tratti di una performance da "migliore in campo", Conceicao ha dimostrato di avere le qualità necessarie per contribuire efficacemente alla sua squadra.Tuttavia, l'attenzione del web si è focalizzata su un errore del giovane giocatore bianconero, non tanto per la gravità dell'errore in sé, ma per il contesto: Conceicao ha infatti sprecato un ottimo passaggio di Cristiano Ronaldo, sparando alto da una posizione favorevole all'interno dell'area.