Franciscoè un obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare le corsie di Thiago Motta. Il tecnico del Porto Victor Bruno in conferenza stampa oggi ha parlato alla vigilia della sfida. Le sue parole su Conceicao, non convocato per il match, riguardo alle condizioni del giocatore portoghese :"Ha un piccolo problema che gli dà ancora fastidio e rimarrà anche a casa. Non è un tabù, speriamo che possa lavorare con i non convocati e che sabato si alleni con noi. Non so se viene trattato sul mercato".