I numeri di Conceicao con la Juventus

10 presenze

5 volte da titolare

2 goal

5 assist

601 minuti giocati

Gli è bastato poco meno di mezz'ora per lasciare il segno. Anche nel Derby della Mole. Perché confunziona esattamente così. Devastante e determinante, sia che il portoghese venga schierato con una maglia da titolare, sia che venga chiamato a marcare la differenza a gara in corso.Con il Torino è andata proprio così: il numero 7 si è alzato dalla panchina e ha fatto ciò che sa fare meglio, ovvero lasciare il segno. Prima un tiro di sinistro che ha lambito l'incrocio dei pali, poi il cross al bacio per il colpo di testa vincente di Yildiz. Conceicao è semplicemente questo. In una parola, decisivo.Arrivato in prestito oneroso dal Porto, per una cifra complessiva di 10 milioni di euro, Conceicao ha impiegato pochissimo per ritagliarsi un posto prioritario nelle gerarchie di Thiago Motta e l'intenzione del club coincide con quella del giocatore: proseguire in bianconero anche oltre il 30 giugno.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui