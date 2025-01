Conceicao in conferenza: 'La Juve ha cambi diversi'

AFP via Getty Images

Sergio, in conferenza, parla così dopo Juve-Milan."Il primo passo per vincere la partita è volerla vincere. Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza buona con delle occasioni per essere in vantaggio. La Juve è arrivata solo una volta davanti a Mike e noi 3 volte. Nel secondo tempo è venuto fuori il Milan che voi già conoscete. Io sono il colpevole e mi prendo le responsabilità, ma qualcuno deve farsi un'esame di coscienza"."Si sono preoccupato. È vero. Sto pensando a cosa fare per cambiare anche l'ambiente nello spogliatoio e intorno alla squadra. Dobbiamo fare di più, perché abbiamo campionato, Champions e Coppa Italia. Devono guardarsi allo specchio e decidere cosa fare, perchè se non hanno bisogno dello spogliatoio".

"Stiamo parlando con la società. Se avete visto i cambi della Juve sono diversi rispetto ai nostri ragazzi. Sono anche entrati bene, ma non voglio trovare delle scuse. Non manca la benzina, perchè siamo a gennaio e dobbiamo giocare. Io non trovo scuse sul mercato. Ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando a gennaio".