La Juventus ha visto respinta la sua offerta per Franciscodal Porto. I bianconeri avevano proposto undicon ulteriori, oltre a un diritto di riscatto fissato intorno aiIl Porto ha valutato l'offerta come insufficiente e. La squadra portoghese, guidata dal presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e dal direttore sportivo, sembra determinata a mantenere il giovane talento o a ottenere condizioni più vantaggiose per la sua cessione.L'offerta della Juventus prevedeva:Questa proposta, pur considerando le condizioni favorevoli per ilrispetto a un acquisto immediato, non ha convinto il club lusitano, che probabilmente ritiene la valutazione diinferiore al valore che il giovane calciatore potrebbe raggiungere in futuro.





