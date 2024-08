Laè impegnata in un serrato pressing per assicurarsi Francisco, giovane talento del Porto e figlio dell'ex laziale Sergio Conceição. Dopo che suo padre ha lasciato il club portoghese, anche "Chico" ha deciso di seguire le sue orme, e l’idea di un’esperienza in Italia sembra allettarlo. Tuttavia, la strada per portarlo a Torino non è semplice, e Thiago Motta dovrà probabilmente pazientare ancora per ottenere il secondo rinforzo in attacco.Cristiano, direttore sportivo della Juventus, ha affidato a Jorge Mendes, uno degli agenti più influenti del calcio mondiale, il compito di chiudere l’affare. Mendes, che nel 2018 ha già portato Cristiano Ronaldo a Torino, ha ora il compito di ottenere Francisco Conceição in prestito o a condizioni particolarmente favorevoli per il club bianconero.