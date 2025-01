Juventus-Milan: le scelte di Conceicao

L'esordio sulla panchina delin un big match contro la, che vale un posto in finale di Supercoppa e con il figlio da avversario. Eppure, tutte queste situazioni non sembrano toccare in alcun modo Sergioche dal primo minuto in cui ha messo piede all'interno del mondo rossonero, ha mandato pochi messaggi ma chiari. Nessun alibi per le difficoltà che può aver vissuto la squadra nell'ultimo periodo, concentrazione massima e pragmatismo.Il tecnico portoghese ha avuto pochissimo tempo per dare un'impronta tattica alla squadra ma sembra aver già acceso il Milan, almeno a livello di atteggiamento e mentalità. Intanto, u, e già questa è una novità rispetto al passato. In conferenza stampa nonostante la febbre alta, quasi a voler trasmettere ai giocatori la necessità di andare oltre gli ostacoli. Ma che Milan troverà la Juventus domani?che fino a ieri sperava di riuscire a recuperare almeno per la panchina. I rossoneri però potranno contare su, che da giorni è tornato ad allenarsi insieme alla squadra e giocherà dal primo minuto, sulla destra. Si, perché il primo Milan di Conceicao viaggia verso il 4-3-3, seguendo quindi quanto fatto in questi mesi da Fonseca. Morata il centravanti, con il giovane Alex Jimenez dall'altra parte. E a centrocampo, pronto Bennacer insieme a Fofana e Reijnders.