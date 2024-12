Francisco Conceicao festeggia il suo primo compleanno da quando è alla Juventus. L'esterno portoghese compie 22 anni. Gli auguri del club bianconero."Un avvio di avventura in bianconero, cominciata in estate con l'arrivo a Torino dal Portogallo, da ricordare per Chico che ha collezionato, finora, 15 apparizioni con la nostra maglia - 10 in campionato e 5 in Champions League - mettendo a segno 2 gol e 5 assist. Indimenticabile la notte europea contro il Lipsia dello scorso 2 ottobre con la giocata funambolica e la successiva marcatura con la quale ci ha regalato il successo in terra tedesca con una fantastica rimonta in inferiorità numerica.di lui impressionati sin dal primo tocco di palla dal suo talento cristallino.Parabens, Chico!"