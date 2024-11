Milan-Juventus, le pagelle di Conceicao

Chi non ha brillato inche ci ha provato senza però incidere sulla gara. E infatti i giornali giudicano negativamente la prestazione dell'esterno portoghese."Il doversi occupare della fase difensiva finisce per penalizzarlo in quella offensiva. Il pallone non passa quasi mai tra i suoi piedi e, quando succede, le maglie rossonere si moltiplicano e arrivano le palle perse. Forse una delle prove più opache da quando è a Torino", il commento di Tuttosport, che dà 5 a Conceicao. Così come il Corriere: "Serata di luna storta. Theo gli prende bene le misure e non gli consente di girarsi."Meriterebbe la sufficienza per impegno e sforzo ma a differenza della prova con l'Inter, i suoi guizzi producono poco", scrive la Gazzetta (5,5).