Dettagli finali dell'accordo

Secondo quanto riportato da A BOLA, la Juventus è prossima a finalizzare un accordo con ilper il trasferimento di. I bianconeri hanno raggiunto un'intesa per ottenere il prestito dell'esterno portoghese con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.Le trattative tra i due club sono concentrate sui dettagli conclusivi dell'accordo. Un punto cruciale da definire è il valore della clausola di opzione che la Juventus avrà il diritto di esercitare al termine della stagione. Questa clausola potrebbe variare tradi euro, a seconda delle condizioni finali che saranno concordate tra le due società.Il trasferimento di Franciscorappresenta un’importante acquisizione per la Juventus, che punta a rafforzare ulteriormente il proprio organico con un giovane talento promettente. La definizione di questi ultimi dettagli sarà decisiva per completare l'operazione e ufficializzare l’arrivo del giocatore a Torino.