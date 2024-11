ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio tra, per il quale è stato decisivo conquistando il rigore poi trasformato da Dusan Vlahovic e valso l'1-1 finale: "Siamo la Juve, dobbiamo pensare sempre a vincere", il commento del giovane esterno, sempre più importante nello schieramento di Thiago Motta. "Non siamo contenti, ma il calcio è così. Penso che oggi siamo stati migliori noi, dobbiamo continuare così per vincere. Consigli di papà? È la persona che io guardo sempre, è stato un grande calciatore, è mio papà ed è un punto di riferimento per me. Voglio continuare così".