Le parole di Conceicao a Sky:LA PARTITA - Abbiamo fatto una buona partita, ma sapevamo che era una partita difficile. Meritavamo i tre punti e adesso andiamo avanti per vincere le prossime partite.DIBU MARTINEZ - Volevo fare goal, ma c’è stata una bella parata del Dibu. Adesso andiamo avanti per vincere le prossime partite di Champions League, che è importante.LA CRESCITA - Sì posso crescere ancora molto. Penso che sono solo all’inizio e penso che ho il talento per fare la differenza.FUTURO - Sono molto felice alla Juve, ma non lo so perché devono parlare i club.