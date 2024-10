Verso Juventus-Stoccarda: chi gioca in attacco

Lai prepara ad affrontare lo Stoccarda infarà qualche cambiamento. Prima di tutto perché tornerà dalla squalifica Francisco Conceicao. Ecco come potrebbe giocare in attacco la Juve.Secondo quanto riferisce Tuttosport, il portoghese verrà schierato a destra con il possibile accentramento dicome sottopunta per permettere al turco di esprimere al meglio il proprio potenziale che sulla fascia pare sacrificato. E così, sulla mancina potrebbe comparire prezzemoloche ovunque lo metti, bene fa. Motta prepara una Juve all’arrembaggio.