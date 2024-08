Tuttosport ha intervistato, ds e dg del, che ha parlato della squadra diattesa dall'esordio in Serie A contro la. "Il Como vuole essere una squadra che rappresenta il suo allenatore", le sue dichiarazioni. "Cesc in questo è un fuoriclasse. Il suo pensiero è veramente un pensiero di calcio moderno. Vuole una squadra comunque che sia molto propositiva, che giochi a pallone. Ma il pensiero degli allenatori moderni si declina anche in fase di non possesso. Perché Cesc vuole una squadra molto intensa, con il coraggio di giocare con il baricentro alto. E la prima pressione parte dagli attaccanti. Quindi, diciamo, una squadra che traduca l’ambizione della società e il coraggio del tecnico sul campo. Le stesse idee di? Penso di sì. Questa idea di calcio accomuna tanti allenatori moderni, quelli più innovativi e bravi in questo momento. Motta in questo frangente è uno dei top allenatori a livello mondiale. Non a caso, è stato preso da una squadra così importante. E il calcio, mi sento di dire, che va in quella direzione".