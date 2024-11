Como-Juventus Women, le pagelle

La Juventus Women allo stadio Ferruccio di Seregno si impone per 4-1 allungando ancora in vetta alla classifica. A segno Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Eva Schatzer e Arianna Caruso. Queste le nostre pagelle:sulla prima rete non ha grandi responsabilità, poi è protagonista di una sfida attenta.chiusure attente, tiene in ordine il reparto.Duella per un'ora con Kerr che si è dimostrata in grande forma fin dai primi minuti di gara ma si difende bene.sbaglia qualche passaggio e qualche controllo di troppo ma è comunque rapida nelle giocate, ammonizione ingenua.ancora una prestazione ottima, parte in difficoltà sulla fisicità di Kerr ma lentamente sale in cattedra.quando parte intimorisce le avversarie, va anche alla conclusione in più occasioni ma le manca il goal.corsa e cross dal suo lato.ingenua nell'ammonizione ma è bravissima nel costruire gioco e sopratutto nel riportare in vantaggio la Juventus quando la partita era difficile. Il capitano.fa partire l'azione per il goal di Bonansea, scheggia la traversa e alla fine riesce anche a mettersi in proprio. Un'altra prestazione giocata su grandi livelli.confeziona un assist al bacio per Bonansea per riportare la sfida in parità.Probabilmente stanca, gioca tanto e sempre. Non riesce più ad essere brillante, ma mette comunque un paio di cross pericolosi.con la sua velocità ogni tanto mette in apprensione la difesa avversaria.guardandola giocare viene spontaneo chiedersi come mai non rientri nelle convocate di CT Soncin. Ancora una rete, resta in vetta alla classifica cannonieri.parte forte e infatti porta in parità il risultato, prende parecchi falli e corre molto.ingresso frizzante quello della numero 18 che avvia un duello con Guagni.- doveva vincere per allungare su Roma e Fiorentina e porta a casa i tre punti. Non era facile tenere alta la concentrazione dopo la sfida di Londra valsa l'eliminazione dalla Champions.





