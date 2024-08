Cesc Fabregas, a due giorni dalla partita del suo Como con la Juventus, parla così della sfida.- "Juventus? L'emozione coinvolge soprattutto i giocatori e la società: conosco la storia del Como, dopo tanti anni senza essere al top è una soddisfazione molto grande. Si vive con tanta emozione, ambizione e fiducia da parte dello staff e i giocatori".- "Mazzitelli non c'è, ha preso un colpo alla gamba e non è pronto: sta facendo un buon lavoro. Fadera non può giocare perché non ha il visto. Gli altri sono disponibili. Siamo in 17 in panchina più due portieri. Varane ha avuto un problema al ginocchio, non so dire ora se sarà un mese, due mesi o tre mesi: posso dire che non è una cosa di due giorni però non posso dire quanto starà fuori. Bisogna andare con cautela per capire bene come sta con la testa. Non è il crociato, è il laterale interno sinistro: è una lesione. Possono essere due mesi, tre, uno e mezzo: non meno di uno".