Koopmeiners, i tiri in porta e il carattere: Juventus, quanti problemi ancora

Redazione Calciomercato

Se tre indizi fanno una prova, tre problemi allora cos'è che producono? Bruges val bene una lavata di testa, un grido nella notte, e naturalmente un'occasione persa. Che fa più male di tutto il resto. Perché oltre all'onore di poter rientrare tra le prime otto d'Europa - sì, per carità, della prima fase -, c'è la questione economica che traina, pesa, produce e induce. Cioè: è fondamentale proprio.: è una copia sbiadita, è un fantasma interiore. E' come dar voce a tutte le paure che gironzolano in testa, che cerchi di schiacciare con un calcio più propositivo, con la bella intuizione di andare uomo su uomo. EE vedilo scorrere perfettamente sulla sinistra e servire per un Nico impacciato.

Ah, quante occasioni. Fondamentali. Si sommano.Uniscono i puntini e ci dicono in maniera solenne che i dettagli in questo sport, e soprattutto in questa competizione beffarda chiamata Champions, sono tutto ciò che distanziano il successo dal fallimento. Dettagli che poi equivalgono alla fortuna, in molti frangenti.. E ancora., se non quello di Locatelli oltre l'ottantesimo e al termine di (suo) una partita box to box, con qualità nelle uscite e astuzia lì in mezzo.La difesa di Motta sembra strenua e più paternalistica che oggettiva. Avrà il coraggio di tenerlo fuori? Douglas ha fatto meglio e nemmeno benissimo. Thuram non si può mettere in un angolo, figuriamoci Loca.E' arrivato il momento delle scelte forti, di nuovo. Tenere fuori le lamentele di Vlahovic (di cui parliamo qui) è ben più facile di quel che sembra.