Sirene dall'Austria per. Stando a quanto riferito nelle scorse ore da Sky - e confermato oggi da La Gazzetta dello Sport - l'esterno classe 2004 dellaè finito nel mirino dello, che sta trattando con i bianconeri per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Essendo il giocatore in scadenza a giugno, la sua cessione è tutt'altro che improbabile: alla Continassa, però, chiedono una percentuale sulla futura rivendita, così da guadagnare qualcosa in più da un giovane talento ingaggiato due anni fa dal PSV Eindhoven.