SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2024/25: DATA E ORARIO

trasmetterà il sorteggio della prima fase della nuova2024/25: ecco come vedere la cerimonia in diretta streaming.Cresce l'attesa per il ritorno della Champions League che, in occasione della stagione 2024/25, debutterà con un format completamente rinnovato: saranno 36, e non più 32, le squadre ai nastri di partenza del torneo più importante del Vecchio Continente e per la prima volta nella storia saranno ben cinque le formazioni italiane al via:Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione Segui i sorteggi della nuova Champions League su NOW Guarda su NOW La fase a gironi verrà sostituita da una prima fase - a girone unico - nella quale ogni squadra affronterà otto avversarie diverse, giocando quattro gare in casa e quattro in trasferta. Tali sfide verranno decretate attraverso un sorteggio che darà forma alla massima rassegna continentale.I punti conquistati da ciascuna squadra consentiranno di stilare la classifica finale: le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre piazzate tra il nono e il ventiquattresimo posto saranno costrette a passare dagli spareggi per alimentare le proprie speranze di proseguire la corsa europea. Nulla da fare, invece, per coloro che occuperanno le posizioni dalla venticinquesima in giù: in quel caso sarà eliminazione immediata dall'Europa senza possibilità di retrocedere o in Europa o in Conference League.Partite di altissimo livello ed emozioni uniche che solo la coppa più prestigiosa può offrire e che, ovviamente, potrete vivere anche grazie a NOW, che anche in questa stagione vi permetterà di assistere in diretta al grande calcio trasmettendo in diretta la Champions League con 185 partite in esclusiva streaming su 203 totali.



Il sorteggio della prima fase della Champions League 2024/25 si svolgerà giovedì 29 agosto 2024 nella tradizionale sede di Nyon. L'orario d'inizio della cerimonia deve ancora essere ufficializzato.





COME VEDERE IL SORTEGGIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 SU NOW





Come detto, sarà possibile seguire il sorteggio della prima fase della Champions League in diretta sui canali Sky Sport in streaming su NOW. NOW è un servizio di streaming che si può vedere sia attraverso una smart tv di ultima generazione che su qualsiasi dispositivo mobile, come smartphone, tablet, pc e notebook. Sarà necessario scaricare l'app sul dispositivo desiderato e successivamente sottoscrivere l'abbonamento al Pass Sport, dopo aver creato il proprio account con le relative credenziali. A quel punto sarà possibile collegarsi e iniziare la visione selezionando direttamente dal palinsesto il canale che trasmetterà l'evento.





QUALI SONO I PACCHETTI DI NOW





I pacchetti NOW sono tre: oltre al Pass Sport, che andrà acquistato se si vorrà seguire la prossima edizione della Champions League e gli eventi sportivi previsti dal pacchetto, il servizio prevede anche la possibilità di abbonarsi al Pass Cinema e al Pass Entertainment.





QUANTO COSTA IL PACCHETTO PASS SPORT DI NOW





Sono previste due offerte per gli utenti che vogliono sottoscrivere l'abbonamento al Pass Sport di NOW: la prima prevede un costo di 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. La seconda, invece, prevede un abbonamento da 24,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, salvo disattivazione. Con il Pass Sport di NOW, inoltre, potrai anche seguire tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League anche grazie a Diretta Gol, la Premier League e la Bundesliga in esclusiva streaming, e tutte le gare di Formula 1 e MotoGP anch’esse in esclusiva streaming, oltre al grande Tennis, con i tornei ATP e WTA, ATP Finals e Coppa Davis.