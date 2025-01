Come sta Rodrigo Bentancur

Il centrocampista del Tottenham Rodrigosi è accasciato al suolo dopo un quarto d'ora dall'inizio della sfida tra il suo Tottenham ed il Liverpool. Suscitando da subito preoccupazione tra i compagni di squadra, gli avversari e i tifosi. Il giocatore dopo otto minuti rimasto a terra sul terreno di gioco con i soccorsi subito intervenuti è stato portato fuori in barella. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato degli Spurs sulle condizioni del giocatore. Di seguito le condizioni:"Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli".