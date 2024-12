Juventus-Manchester City, le ultime su Douglas Luiz

Domani sera allo Stadium la Juventus è attesa da una di quelle sfide che non hanno bisogno di presentazione. I bianconeri di Thiago Motta infatti ospiteranno ildi Pep Guardiola.Il tecnico italo brasiliano della Vecchia Signora però potrebbe sorridere per tre recuperi: quello di Andrea Cambiaso, quello di Weston McKennie e quello di Douglas Luiz che questa mattina hanno svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo squadra.Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Thiago Motta ( QUI l'integrale) ha parlato delle condizioni del centrocampista ex Aston Villa. "Sta bene, va visto bene, ha giocato l'ultima partita con la Lazio e ora rientra nel gruppo. A questo punto capiremo come si comporta il giocatore durante gli allenamenti, durante i momenti in partita e la sua evoluzione per poter contare con il giocatore pienamente a ritmo".Quindi non sarà ancora a pieno ritmo ma dovrebbe tornare già dalla sfida di domani, un importante recupero quindi per la Juventus che ancora aspetta di vederlo nella sua migliore condizione.





