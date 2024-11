I numeri di Zirkzee al Manchester United

17 presenze

7 volte titolare

1 goal

2 assist

699 minuti giocati

Nel corso dell'ultima sessione di mercato,ha lasciato il Bologna per trasferirsi al. Tuttavia l'avventura dell'attaccante olandese con la maglia dei Red Devils ha sin qui regalato poche, se non pochissime emozioni. Il goal all'esordio segnato contro il Fulham è rimasto un autentico lampo nel buio. Ecco i suoi numeri.Da quando è arrivato al Manchester United, Zirkzee non è mai stato un titolare fisso sotto la guida tecnica di Ten Hag, anzi. Da agosto ad oggi, il classe 2003 ha segnato solamente un goal.