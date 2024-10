Tuttosport ha analizzato la situazione degli esuberi dellaceduti in prestito durante l'estate. Tra i nomi in evidenza c'è, che potrebbe tornare a Torino dopo la sua esperienza con il Porto. Finora, il difensore portoghese ha vissuto una stagione difficile, accumulando solo 5 presenze in panchina e zero minuti di gioco con la squadra portoghese. La Juventus, nel frattempo, nutre speranze per una ripresa dei campionati che possa segnare un cambio di rotta per Djalo, in modo da valutare la possibilità di riportarlo a vestire nuovamente la maglia bianconera.