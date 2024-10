Rugani Juve, può tornare?

Dopo una stagione positiva sotto la guida di Massimiliano Allegri, Danieleha deciso di lasciare laper abbracciare il progetto, allenato dal tecnico italiano Francesco. La scelta di trasferirsi in Olanda sembrava promettente per il difensore lucchese, che sperava di trovare più spazio in un campionato diverso e stimolante. Tuttavia, finora il suo impiego è stato molto limitato. Con appena 5 presenze, di cui solo una da titolare, Rugani ha accumulato 127 minuti complessivi senza riuscire a incidere particolarmente, senza né gol né assist. La situazione lascia in sospeso il suo futuro ad Amsterdam.Visto l'infortunio di Bremer, qualcuno ha ipotizzato un rientro dal prestito di Rugani per colmare il vuoto lasciato dal brasiliano. Può tornare alla Juventus? Al momento il club non prende in considerazione questa ipotesi.