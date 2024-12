Come sta andando Nicolussi Caviglia

Presenze: 13

Minuti giocati: 898

Goal: 3

Assist: 1

Sarà una gara speciale per. Il centrocampista, passato al Venezia in estate, è atteso da titolare con la sua ex squadra. Ma come sta andando il giocatore in questa stagione?Nicolussi Caviglia fino a qui ha mostrato che la scelta del Venezia di puntare su di lui non è stata sbagliata. Il centrocampista è un titolare della squadra e ha ripagato con buone prestazioni, riuscendo anche ad incidere sul piano realizzativo.