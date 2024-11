Alisha Lehmann Juve, i numeri

Presenze: 8

Minuti: 313'

Goal: 1

Assist: 1

Alishasi colloca in una posizione intermedia nelle valutazioni della sua esperienza alla Juventus Women finora. La calciatrice svizzera, ex Aston Villa, arrivata in estate con grandi aspettative e molto entusiasmo da parte dei tifosi, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale in campo. Pur mantenendosi su un livello sufficiente, senza particolari prestazioni negative, non ha ancora raggiunto il massimo della forma e delle capacità per contribuire pienamente alla causa bianconera. La sua avventura allaè stata fin qui discreta, ma le aspettative restano alte, e si attende il salto di qualità che potrebbe fare la differenza per la squadra.Questa la nostra pagella di oggi, dopo la partita contro il Napoli:LEHMANN 6- corre, tanto, ma perde anche parecchi palloni, non riesce ad incidere.