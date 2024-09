Le prime settimane di Jean-Clairalsono state deludenti. L'ex obiettivo di mercato della, vicino al trasferimento a Torino, ha giocato appena 7 minuti in cinque partite di Premier League. L'ex difensore del Nizza ha passato le ultime tre gare in panchina senza mai essere utilizzato, evidenziando un inizio complicato nella sua nuova avventura inglese. Nel frattempo, Pierre Kalulu si è già affermato come titolare sotto la guida di Thiago Motta, dimostrando un impatto decisamente più positivo rispetto a Todibo, che fatica a trovare spazio e continuità con il West Ham.