Il percorso del Manchester City in questa edizione della Champions League si sta rivelando ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Pep Guardiola, solitamente protagonista assoluta in Europa, sta attraversando un momento complicato nella fase a gironi. Nelle prime quattro giornate, i Citizens hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, risultati che li posizionano lontano dai loro abituali standard di rendimento.L’ultimo match, in particolare, ha sollevato numerose perplessità: il clamoroso 3-3 contro il Feyenoord ha messo in evidenza fragilità inattese. Nonostante il vantaggio maturato, il Manchester City ha subito tre reti negli ultimi quindici minuti, lasciandosi sfuggire una vittoria che sembrava ormai certa. Questo risultato ha acceso un campanello d’allarme, mettendo sotto osservazione la tenuta difensiva della squadra inglese. Guardiola dovrà lavorare intensamente per ritrovare equilibrio e concentrazione in vista delle prossime decisive partite europee.