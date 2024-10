I numeri di Chiesa al Liverpool

3 presenze

mai titolare

78 minuti giocati

0 goal

1 assist

In estate si è chiusa ufficialmente l'avventura di Federico Chiesa alla Juventus. Il calciatore, classe 1997, è stato infatti ceduto a titolo definitivo dai bianconeri al Liverpool. Finito ai margini della rosa di Thiago Motta, dopo gli Europei l'ex Fiorentina si è sempre allenato a parte prima del suo trasferimento in Inghilterra. Arrivato alla corte di Arne Slot, il suoambientamento in quel di Liverpool si sta rivelando più complicato del previsto.