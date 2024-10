Federico Chiesa, i numeri al Liverpool

Presenze: 3

Minuti: 78'

Goal: 0

Assist: 1

Oggi pomeriggio si è giocato un attesissimo big match di Premier League tra Chelsea e Liverpool, ma il Liverpool ha dovuto fare a meno di una presenza importante: Federico Chiesa non è tra i convocati. L'ex attaccante della Juventus è ancora in fase di recupero da un infortunio, il che lo esclude dalla partita. Il suo avvio al Liverpool non è stato facile, segnato da problemi fisici che hanno ostacolato il suo adattamento al nuovo club e alla Premier League. I tifosi dei Reds attendono con ansia il suo ritorno in campo, sperando di vederlo presto brillare con il suo talento.